النادي الأهلي المصري يرد على أنباء التعاقد مع بغداد بونجاح مقابل أزارو

كشف النادي الأهلي المصري برئاسة محمود الخطيب، موقفه من الأنباء التي ترددت عن وجود عرض لدى النادي للتعاقد مع الجزائري بغداد بونجاح لاعب السد القطري، مقابل المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق الأحمر.

وكانت أنباء قد ترددت عن تلقي الأهلي عرضًا من أحد وكلاء اللاعبين، لضم بغداد بونجاح مقابل وليد أزارو، بعد قرار الإدارة الحمراء برحيل أزارو في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال مصدر داخل الأهلي في تصريحات خاصة لـ“إرم نيوز“: ”الحديث عن تعاقد الأهلي مع بغداد بونجاح في الوقت الحالي غير منطقي، اللاعب يحصل على راتب سنوي لا يستطيع النادي الالتزام به“.

وأضاف المصدر: ”بغداد يحصل على راتب خيالي في السد القطري، كما أن تألقه وقيادة منتخب الجزائر للفوز ببطولة الأمم الأفريقية تسبب في زيادة المقابل المادي للاعب“.

وأردف: ”بغداد بونجاح خارج الحسابات الفنية للأهلي، وجارٍ البحث عن عرض مناسب لوليد أزارو من أجل إخلاء مكان في القائمة للتعاقد مع مهاجم أفريقي“.

ومن جانب آخر طلب ياسر إبراهيم، مدافع النادي الأهلي، المشاركة في التشكيل الأساسي للفريق خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد الإصابة التي تعرض لها رامي ربيعة زميله في الفريق.

وأكد ياسر إبراهيم لمحمد يوسف، المدرب المؤقت للفريق، أنه أحق من أيمن أشرف بالمشاركة في التشكيل الأساسي للفريق لأن مركزه الأصلي هو قلب الدفاع، ولا يجوز أن يجلس احتياطيًا للاعب مركزه في الأساس ظهير أيسر.

وأضاف إبراهيم ليوسف أنه لن يقبل استمرار تجميده على دكة بدلاء الأهلي خلال الفترة المقبلة، ويتمسك بالحصول على فرصة كاملة.