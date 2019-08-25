الأهلي المصري ينهي اتفاقه مع البرازيلي ريكاردو غوميز مدرب النصر السعودي السابق

اتفقت إدارة الكرة في النادي الأهلي المصري، بشكل نهائي مع المدرب البرازيلي ريكاردو غوميز ، للتعاقد معه خلال الفترة الحالية لقيادة الفريق الأحمر خلفًا للأورغوياني مارتن لاسارتي، الذي تمت إقالته عقب الخروج من بطولة كأس مصر.

وكشف مصدر داخل إدارة القلعة الحمراء لـ“إرم نيوز“، أن محمود الخطيب، رئيس النادي، أجرى مكالمة بـ“الفيديوكونفرانس“ مع المدرب البرازيلي، مساء أمس السبت، وتم الاتفاق على الخطوط العريضة معه وحسم أمر توليه منصب المدير الفني للقلعة الحمراء.

وبحسب المصدر، اتفق الطرفان على التفاصيل المادية، ومدة التعاقد، وعدد أفراد الجهاز المعاون، ويتبقى فقط الإعلان الرسمي.

ووافق ريكاردو غوميز على المبلغ الذي حددته إدارة الأهلي، والذي لا يتجاوز 2 مليون دولار كحد أقصى للتعاقد مع جهاز فني جديد.

وبدأ الأهلي في المفاوضات رسميًا مع المدير الفني البرازيلي الذي رحل عن تدريب فريق بوردو الفرنسي في فبراير الماضي.

ويمتلك ريكاردو غوميز سيرة ذاتية قوية، حيث بدأ اسمه يلمع مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي خلال الفترة من 1996-1998 وحقق معه لقب الدوري، ودرب في البرازيل أندية: فلومينيسي، وفلامنجو وسانتوس، وفاسكو دي جاما.

كما تولّى غوميز تدريب المنتخب البرازيلي الأوليمبي خلال الفترة من 2002 حتى 2004، ثم عاد إلى فرنسا مدربًا لنادي بوردو وموناكو الفرنسيين (2007-2009م).

وتولى غوميز تدريب النصر السعودي العام 2017 في تجربة قصيرة جدًا.