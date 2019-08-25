استهداف مركبتين للحشد الشعبي على الحدود العراقية السورية

أفادت مصادر حكومية في محافظة الأنبار، مساء اليوم الأحد، بقصف طائرة مسيرة مجهولة لمركبتين تابعتين لميليشيا كتائب حزب الله المدعومة من النظام الإيراني عند الحدود العراقية – السورية.

وقالت المصادر لـ“إرم نيوز“، إن ”طائرة مسيرة مجهولة قامت، قبل قليل، بقصف مركبتين تابعتين لميليشيا كتائب حزب الله في منطقة (القائم) بمحافظة الأنبار غرب العراق قرب الحدود السورية“.

وتشير المعلومات الأولية، وفق المصادر، إلى ”تفحم المركبتين، ومقتل من فيهما، بالإضافة إلى مقتل قيادي كبير في ميليشيا كتائب حزب الله“.

لكن مصادر محلية في الأنبار قالت، إنه ”حتى الآن لم يعرف عدد القتلى، أو ماذا كانت تحمل المركبتين“، حيث قامت فصائل الحشد الشعبي بفرض إجراءات أمنية مشددة حول منطقة القصف والمناطق القريبة منها.

وتعرضت 4 قواعد يستخدمها الحشد الشعبي الذي يضم فصائل شيعية موالية لإيران، ومعادية للوجود الأمريكي في العراق، إلى انفجارات غامضة، خلال شهر تموز/ يوليو الماضي.

وأعلن مجلس الأمن الوطني العراقي، الجمعة الماضية، عن وضع خطط جديدة لتسليح قيادة الدفاع الجوي، وتطبيق القرار المتعلق بحظر الطيران فوق الأجواء إلا بموافقة رئيس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة.