حزب الله: لم نُسقط طائرتي الـ“درون“ الإسرائيليتين… وسنرد بكلمة لنصر الله اليوم

نفى حزب الله اللبناني أن يكون هو الذي أسقط أيًّا من الطائرتين الإسرائيليتين المسيّرتين (درونز ) اللتين سقطتا يوم أمس السبت فوق الضاحية الجنوبية، معقل حزب الله، في بيروت.

وقال المسؤول الإعلامي في الحزب، محمد عفيف، صباح اليوم الأحد، إن الطائرة المسيّرة الأولى سقطت من دون أن تحدث أضرارًا، في حين أن الطائرة المسيّرة الثانية كانت مفخخة وتسببت بأضرار جسيمة في مبنى المركز الإعلامي التابع للحزب، واصفًا ما حصل بـ ”الانفجار الحقيقي“.

وقال عفيف للوكالة الوطنية للأنباء إن طائرة الاستطلاع الأولى التي لم تنفجر هي الآن في عهدة الحزب الذي يعمل على تحليل خلفيات تسييرها والمهمات التي حاولت تنفيذها، مؤكدًا أن الحزب سيرد بشكل قاسٍ عند الخامسة من عصر اليوم في كلمة للأمين العام للحزب حسن نصر الله، في بلدة العين.

صور ”الانفجار الحقيقي“

في الأثناء نشرت قناة ”أم تي فيMTV“ اللبنانية صورًا من داخل المركز الإعلامي لـ“حزب الله“ تظهر الأضرار الجسيمة التي لحقت بالمركز جراء ما وصفه الناطق الإعلامي بأنه ”انفجار حقيقي“.