نبيل شعث يكشف تفاصيل جديدة بقضية اعتقال نجله في مصر

قررت النيابة المصرية، حبس نجل وزير الخارجية الفلسطيني الأسبق، نبيل شعث، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، إثر اتهامه بـ“الانضمام لجماعة مخالفة للقانون“.

وقالت وسائل إعلام مصرية، اليوم الجمعة، إنّ ”النيابة العامة أمرت بحبس رامي شعث، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ“خلية الأمل“، إثر اتهامه بالانضمام إلى جماعة أسست خلافًا لأحكام القانون“.

وفي الأثناء قال شعث، خلال تصريح خاص لـ“إرم نيوز“، إن“السلطات المصرية اعتقلت نجلي رامي في 5 تموز/ يوليو الماضي على خلفية تصريحات منسوبة له تتعلق بانتقاد مشاركة القاهرة في مؤتمر البحرين“، لافتًا إلى أن النيابة اعتبرت تصريحاته الأخيرة مُحرّضة لجماعات معينة على ممارسة العنف والإرهاب.

وأوضح شعث أن السلطات المصرية جددت حبس نجله أكثر من مرة، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ“خطة الأمل“.

وتابع:“رامي انتقد ذهاب مصر إلى ورشة البحرين، ومنذ أسابيع ونحن نتفاوض مع السلطات المصرية، وكنا نتلقى وعودًا بالإفراج عنه“، مبينًا أن الرئيس عباس تدخل شخصيًا للإفراج عنه، لكن دون جدوى.

ونفى شعث، أن تكون أسباب اعتقال نجله وترحيل زوجته، متعلقة بعلاقتهما في أي نشاط لجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية أو الإرهاب.

وفي 25 حزيران/ يونيو الماضي، أعلنت السلطات المصرية توقيف 8، بينهم رموز وشخصيات يسارية بارزة، وأخرى محسوبة على جماعة ”الإخوان المسلمين“، بتهمة ”تورطهم في مخطط لضرب اقتصاد البلاد“ وإعداد ”خطة الأمل“ لاستهداف مؤسسات الدولة، وهي التهم التي ينفونها.