نبيل شعث: مصر تحتجز نجلي منذ شهرين

أعلن نبيل شعث، وزير الخارجية الفلسطيني الأسبق ومستشار الرئيس محمود عباس حاليًا، أن السلطات المصرية تحتجز نجله رامي، في أحد سجون القاهرة، منذ نحو شهرين.

وقال شعث إن ”هناك تواصل مع جهات مصرية مختلفة حول قضية اعتقال نجلي رامي في سجن طرة، لكن هناك تسويف في إيضاح قضيته أو الإفراج عنه“.

وأضاف أن ”المصريين أبلغوا العائلة أن رامي غير متهم بأي شيء يتعلق بالإرهاب أو غير ذلك، لكن سننتظر ردهم بعد نشر بيان العائلة المتعلق باستمرار اعتقاله“.

وتابع أنه ”في الأيام الأولى لم نكن نعرف مكانه، لكنه الآن في سجن طرة منذ نحو شهرين، وابنته وشقيقته تزورانه كل جمعة“.

وفي وقت سابق الأربعاء، قالت أسرة رامي شعث في بيان، إن السلطات المصرية أوقفته، في 5 يوليو/ تموز الماضي، من منزله بالقاهرة، وتمت إضافته ضمن معارضين سياسيين بارزين إلى قضية حديثة عُرفت إعلاميا بـ“خطة الأمل“، إثر اتهامه بـ“مساعدة جماعة إرهابية“.

وأوضح البيان أن زوجة رامي ”فرنسية الجنسية تعيش في مصر، تم ترحيلها إلى فرنسا من قبل أجهزة الأمن بطريقة تعسفية، من غير الكشف عن الأسباب أو السماح لها بالاتصال بقنصليتها الفرنسية بالقاهرة“.

وأشار البيان إلى أن ”رامي، قبل اعتقاله، أعلن بشكل واضح وصريح رفضه صفقة القَرن، وانتقد أي مشاركة مصرية في مؤتمر البحرين“.

ويحمل رامي شعث (48 عامًا) الجنسيتين المصرية والفلسطينية، وهو نجل نبيل شعث، الذي يشغل حاليا منصب مستشار الرئيس محمود عباس، للشؤون الخارجية والعلاقات الدولية.

وفي 25 يونيو/ حزيران الماضي، أعلنت السلطات المصرية توقيف 8، بينهم رموز وشخصيات يسارية بارزة، وأخرى محسوبة على جماعة الإخوان المسلمين، بتهمة ”تورطهم في مخطط لضرب اقتصاد البلاد“ وإعداد ”خطة الأمل“ لاستهداف مؤسسات الدولة، وهي التهم التي ينفونها.