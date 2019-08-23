مرجع شيعي يحرم بقاء القوات الأمريكية في العراق

أصدر المرجع الشيعي، كاظم الحائري، اليوم الجمعة، فتوى تحرم بقاء القوات الأمريكية في العراق، تحت أي غطاء، في خضم جدل أثارته هجمات غامضة استهدفت مقرات للحشد الشعبي.

وقال الحائري في بيان: ”أعلن من موقع المسؤولية الشرعية عن حرمة إبقاء أي قوة عسكرية أمريكية وتحت أي عنوان، مثل التدريب وتقديم المشورة، أو ذريعة مكافحة الإرهاب الذي يهم أهله وحاضنته“.

وأضاف الحائري، أن ”على رجالنا الغيارى في القوّات المسلحة مواصلة الدفاع الشريف والمشروع عن الإسلام، وحرمات البلد وكرامته تجاه أيّ تعدٍ على أرضه أو سمائه أو مقرّات قوّاته الباسلة، فخياركم الوحيد ـ يا أبنائي ـ هو المقاومة والدفاع، ومواجهة العدوّ“.

وتابع أن ”الساسة الأمريكان لا يمتلكون الشجاعة والكفاءة اللازمتين للاتعاظ والاستفادة من انتكاساتهم، حيث ضيّعوا المليارات من ثروات بلادهم، وأراقوا دم مواطنيهم في مغامرات فاشلة ومؤامرات خبيثة في عالمنا الإسلاميّ“.

وتسببت 4 هجمات ضد مقرات للحشد الشعبي خلال الشهر الماضي، بإرباك الوضع الأمني داخل العراق، واستنفار فصائل الحشد التي اتهمت الولايات المتحدة بالتواطؤ مع إسرائيل في تنفيذها.