تنفيذ حكم الإعدام الثاني عشر هذا العام في الولايات المتحدة

المصدر: ا ف ب

أعدم رجل أدين بتهمتي الاغتصاب والقتل إثر خنقه طالبة في التاسعة عشرة من العمر، بالحقنة القاتلة أمس الأربعاء، في الولايات المتحدة، حيث بلغ عدد الإعدامات المنفذة منذ بداية العام 12 حالة.

وأكدت هيئة العدالة الجنائية في تكساس وفاة لاري سويرينغن عند الساعة 18,47 (00,47 بتوقيت غرينيتش) في سجن هانتسفيل.

وبحسب وسائل الإعلام الأمريكية، كان الرجل البالغ من العمر 48 عامًا متمسكًا ببراءته حتى وفاته.

ولفت محاموه في أكثر من مناسبة إلى أن الحمض النووي الذي عثر عليه على يدي الضحية لم يكن تابعًا له.

غير أن المحكمة الأمريكية العليا رفضت أمس الأربعاء تعليق تنفيذ الحكم الذي سبق أن علّق خمس مرات.

وأدين لاري سويرينغن عام 2000 بقتل ميليسا تروتر، وهي طالبة أقام معها علاقة غرامية، بحسب ما أوردت ”هيوستن كرونيكل“.

وكانت الشابة قد شوهدت معه يوم اختفائها في الثامن من كانون الأول/ديسمبر 1998.

واكتشف صيادون جثتها في غابة بعد عدة أسابيع، حيث كان جزء من جورب معقودًا حول رقبتها، وعثر على الجزء الآخر من الجورب في منزل سويرينغن.

وهذا حكم الإعدام الرابع الذي ينفذ في تكساس، والثاني عشر في الولايات المتحدة منذ مطلع العام الجاري، بحسب مركز المعلومات حول عقوبة الإعدام.