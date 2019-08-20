السودان.. قوى التغيير تسلم ”العسكري“ قائمة مرشحيها لـ“السيادي“

سلمت قوى ”إعلان الحرية والتغيير“ في السودان، الثلاثاء، قائمة مرشحيها النهائية للمجلس العسكري، تمهيدًا لتشكيل المجلس السيادي الذي يتولى السلطة التنفيذية خلال المرحلة الانتقالية، بحسب قيادي في قوى التغيير.

وأضاف القيادي ساطع الحاج أن ”القائمة النهائية للمرشحين الخمسة تضم: صديق تاور، محمد الفكي سليمان، حسين شيخ إدريس، محمد الحسن التعايشي، وعائشة محمد عثمان“.

وكان المجلس العسكري أعلن، الإثنين، إرجاء إعلان أعضاء المجلس السيادي لمدة 48 ساعة، بطلب من قوى التغيير، حتى تتوافق بين مكوناتها على قائمة مرشحيها، في ظل وجود خلافات.

ويتكون المجلس السيادي من 11 عضوًا، 5 مدنيين ترشحهم قوى التغيير، و5 عسكريين يرشحهم المجلس العسكري، إضافة إلى عضو مدني آخر يتفق عليه الطرفان.

ومن المقرر حل المجلس العسكري عقب الإعلان عن أسماء مرشحيه للمجلس السيادي، وتأدية اليمين الدستورية أمام رئيس القضاء.

ويأمل السودانيون أن ينهي الاتفاق بشأن المرحلة الانتقالية اضطرابات متواصلة في البلد العربي منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/نيسان الماضي، عمر البشير من الرئاسة (1989 – 2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.