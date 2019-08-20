كل ما تريد معرفته عن مبارة الوصل والهلال السوداني اليوم في كأس محمد السادس للأندية الأبطال

يخوض فريق الوصل الإماراتي اختبارًا قويًا ضد ضيفه الهلال السوداني، اليوم الثلاثاء، في ذهاب دور الـ32 بالبطولة العربية للأندية الأبطال التي تحمل اسم الملك محمد السادس ملك المغرب في نسختها الحالية.

وقدم الوصل مستويات طيبة في النسخة الماضية ويأمل أن ينافس بقوة على اللقب هذه المرة بينما يحمل الهلال طموحات كبيرة بوصفه أحد أعرق الفرق العربية ويملك شعبية كبيرة.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة الوصل الإماراتي والهلال السوداني اليوم في البطولة العربية:

موعد مباراة الوصل والهلال والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة 20:15 مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت الإمارات 18:15 مساء بتوقيت السودان على ملعب نادي الوصل بمنطقة ”زعبيل“ في الإمارات.

وتذاع المباراة عبر قناة أبوظبي الرياضية 1 بصوت المعلق علي سعيد الكعبي.

الوصل والهلال.. والتاريخ العربي

يأمل الوصل الإماراتي أن ينافس هذه المرة على لقب البطولة العربية خاصة أن الإمبراطور قدم مستويات رائعة في النسخة الماضية.

وشارك الوصل في البطولة العربية 1998 وصعد لنصف النهائي قبل الخروج على يد وداد تلمسان الجزائري وشارك في البطولة العربية لأبطال الكؤوس في نفس العام وودع من الدور الأول.

وفي نسخة العام الماضي للبطولة العربية، تقدم الوصل لدور الثمانية وودع على يد الأهلي السعودي بصعوبة بعدما أطاح بفرق كبرى على رأسها الأهلي المصري والاتحاد السعودي.

في المقابل، يعود الهلال للبطولة العربية بعد غياب 10 أعوام وشارك الفريق السوداني عام 1993 بالبطولة وودع من دور المجموعات بعد هزيمة قاسية أمام الترجي التونسي بسداسية دون رد وودع أيضًا من دور المجموعات بنسخة 2000 وخسر بخماسية دون رد أمام الفيصلي الأردني.

وتلقى الهلال هزيمة ساحقة أمام الترجي بالستة ليودع الدور الأول لنسخة 2004 قبل أن ينطلق في نسخة 2006 ويصعد لدور الأربعة ويخرج على يد الرجاء المغربي وودع نسخة 2008 من الدور الأول على يد المجد السوري وانسحب من نسخة 2009 أمام وفاق سطيف الجزائري.

ويتقابل الفريقان الوصل والهلال لأول مرة في تاريخهما.

الوصل والجاهزية.. وأسلحة ريجيكامب

يدخل الوصل الإماراتي المباراة متخوفًا من عدم اكتمال العامل البدني وهو ما شدد عليه المدرب الروماني لورينت ريجيكامب المدير الفني للإمبراطور قبل اللقاء في المؤتمر الصحفي.

وقال ريجيكامب: ”ثقتي كبيرة في جميع اللاعبين وأتمنى أن نكون جاهزين لهذه المواجهة الصعبة أمام الهلال السوداني صاحب القدرات الجيدة“.

ويخوض الوصل أول مباراة في موسمه الجديد بعد أن رحل عن الفريق لاعبه البرازيلي كايو كانيدو إلى العين كما شهدت صفوف الفريق تغييرات برحيل عبد الله صالح للفجيرة ووحيد إسماعيل إلى عجمان وخليل خميس ويوسف عبد الله وأحمد عصام جمعة.

ودعم الوصل صفوفه بضم فيرناندو جايبور اللاعب الإكوادوري لتدعيم خط الوسط بجانب انضمام المهاجم البرازيلي ويلتون سواريز من الشارقة والمدافع البرازيلي لوكاس جالفاو بجانب حبوش صالح وحميد سالمين.

ويضع ريجيكامب رهانه على الثوب الجديد للوصل والأسلحة المميزة بعد تدعيم الفريق بجانب وجود فابيو ليما، ويعتمد المدرب الروماني على طريقة 4-3-3 بوجود الحارس حميد عبد الله وأمامه الرباعي عبد الرحمن علي ولوكاس وعبد الرحمن صالح وسالم العزيزي للدفاع ويقود الوسط فرناندو جايبور وحمد البلوشي وخميس إسماعيل بينما يقود الهجوم فابيو ليما النجم المخضرم وبجواره ويلتون سواريز وخواكين بيريز.

الهلال.. وأفكار الكوكي

يراهن الهلال السوداني على أفكار مدربه التونسي نبيل الكوكي والكرة الجماعية لأصحاب الرداء الأزرق للعودة بنتيجة طيبة من الإمارات تسهل فرص الصعود في أم درمان.

وقال الكوكي قبل المباراة إن الفريق جاهز للمواجهة رغم صعوبتها أمام الوصل بجماهيره المتحمسة وأيضًا نجومه الكبار مبديًا ثقته في تحقيق نتيجة طيبة في مستهل مشوار البطولة العربية.

ويعتمد الهلال على تشكيلة تضم الحارس يونس الطيب وأمامه الرباعي حسين الجريف وعبد اللطيف بوي وفارس عبد الله وصامويل ميرغني للدفاع ويقود الوسط ولاء الدين موسى وأبو عاقلة عبد الله ونزار حامد ونصر الشغيل مع ثنائي الهجوم محمد موسى ووليد الشعلة.

وقال النجم السوداني عبد المنعم شطة المدير الفني السابق للاتحاد الأفريقي لكرة القدم ”كاف“ لـ“إرم نيوز“ إن مواجهة الوصل والهلال صعبة في توقيتها لأنها في مرحلة الإعداد تقريبًا للموسم الجديد في الإمارات وأيضًا في مستهل موسم الهلال الذي خاض مباراة بدوري أبطال أفريقيا ولقاء بالدوري المحلي.

وأضاف: ”أتوقع مباراة متكافئة، الكفة تميل للوصل لوجود لاعبين يصنعون الفارق ولكن القوة البدنية للاعبي الهلال ستكون أيضًا من أسلحة المدرب نبيل الكوكي“.