العراق يعتقل قياديًا مقربًا من زعيم داعش أبو بكر البغدادي

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، الإثنين، القبض على أحد أمراء داعش المقربين من زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي، في الأنبار غربي البلاد.

وذكرت الوزارة في بيان مقتضب، أن ”الاستخبارات العسكرية تمكنت من الإطاحة بأحد أمراء تنظيم داعش، في قاطع هيت بمحافظة الأنبار“.

ومؤخرًا، زاد نشاط داعش في محافظات: نينوى، الأنبار، ديالى، كركوك وصلاح الدين، حيث نفذ عناصر التنظيم سلسلة عمليات استهدفت عناصر أمن ومدنيين.

ولا يزال التنظيم يحتفظ بخلايا نائمة موزعة في أرجاء البلاد، وعاد تدريجيًا لأسلوبه القديم في شن هجمات خاطفة على طريقة حرب العصابات، التي كان يتبعها في عام 2014.