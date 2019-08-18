داعش يعلن مسؤوليته عن هجوم انتحاري استهدف حفل زفاف بأفغانستان

أعلن تنظيم داعش مسؤوليته، اليوم الأحد، عن الهجوم الانتحاري الذي استهدف حفل زفاف في العاصمة الأفغانية كابول، أمس السبت.

وقال التنظيم في بيان صدر عنه، إن ”أبو عاصم الباكستاني تمكن من الوصول لتجمع كبير من الرافضة المشركين، وحينما توسط جموعهم فجر سترته الناسفة، وبعد قدوم عناصر الأمن الأفغاني للمكان فجر المجاهدون سيارة مفخخة مركونة، ما أدى إلى هلاك وإصابة 400 من الرافضة المشركين وقوات الأمن الأفغانية المرتدين“.

وذكرت وزارة الداخلية الأفغانية، اليوم الأحد، أن انتحاريًا قتل 63 شخصًا وأصاب 182، في هجوم على قاعة زفاف مزدحمة في المدينة.