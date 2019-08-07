”وزارة التنمية“ تهاجم ”حماس“ بسبب استدعاء موظفيها في غزة‎

هاجمت وزارة التنمية الاجتماعية التابعة للسلطة الفلسطينية برام الله، اليوم الثلاثاء، حركة حماس في قطاع غزة، بسبب استدعاء أجهزتها الأمنية لأعضاء اللجنة المكلفة من وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني لمتابعة عمل الوزارة في المحافظات الجنوبية.

واعتبرت وزارة التنمية الاجتماعية أن هذه الاستدعاءات تعتبر مساسًا خطيرًا بحرية عملها، وتندرج ضمن سياسة فرض الواقع على الأرض.

وقال الوكيل المساعد لشؤون المديريات الجنوبية أكرم الحافي: ”نحمل حركة حماس مسؤولية المساس بموظفي الوزارة، ونحملها أيضًا المسؤولية الكاملة تجاه سلامتهم، وعرقلة وتأخير عمل برامج الوزارة بالقطاع، والتي تقدم من خلالها المساعدات للأسر الفقيرة والمهمشة، إضافة للعديد من البرامج الموجهة للحماية والرعاية الاجتماعية، الأمر الذي ينعكس سلبًا على أداء أعضاء اللجنة المكلفين بالعمل في القطاع“.

وأضاف: ”محاولة حماس تسييس عمل الوزارة وبرامجها وفرض سياسة الأمر الواقع أمر مستهجن وغريب وغير مقبول، ويأتي في إطار ممارسة البلطجة السياسية والابتزاز تجاه الموظفين وملاحقتهم، الأمر الذي يشكل تجاوزًا خطيرًا لكافة الأعراف والتقاليد المهنية والوطنية“.

وأوضح الحافي أن ”هذا الاستدعاء غير قانوني وهو بمثابة عمل مدان يترتب عليه تداعيات خطيرة على عمل وبرامج الوزارة، وسيكون لها رد غير مسبوق على هذا التمادي“.