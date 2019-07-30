أوس الخفاجي يعلن هروب أخته من خاطفيها في إيران

أعلن قائد ”فصيل أبو الفضل العباس“، أوس الخفاجي، اليوم الثلاثاء، عن تمكن شقيقته وزوجها وأطفالهما من الهروب من أيدي خاطفيهم في إيران.

وقال الخفاجي إن ”شقيقتي وزوجها وأطفالهما هربوا من أيدي خاطفيهم في إيران، وهم الآن موجودون لدى الشرطة الإيرانية للتحقيق معهم ومعرفة الخاطفين“، وفقًا لموقع ”السومرية“.

ويوم أمس، كشفت مصادر مقربة من الخفاجي، عن أن جهة مجهولة خطفت شقيقته بمحافظة ”الأحواز“ في إيران.

وقالت المصادر: إن ”شقيقة الخفاجي وزوجها وأطفالهما تم اختطافهم من قبل جهة مجهولة بالأحواز في إيران، وإن الخاطفين اتصلوا وطالبوا بفدية مالية قدرها 100 ألف دولار أمريكي على أن يسلم المبلغ الخفاجي شخصيًا“.

واعتقلت عناصر من ميليشيا الحشد الشعبي، الخفاجي، في شهر شباط/فبراير الماضي، وأغلقت مقر كتائبه في منطقة الكرادة وسط بغداد.

وأكدت وسائل إعلام عراقية على أن قوة مسلحة اقتحمت مقر أوس الخفاجي، واقتادته إلى جهة مجهولة مع عدد من أفراد حمايته، لتفرج عنه لاحقًا“.

يذكر أن الخفاجي كان يقود فصيل ”كتائب أبو الفضل العباس“، الذي قاتل في العراق وسوريا ضد تنظيم داعش، لكن بعد توقف العمليات العسكرية ضد التنظيم، شن ”الحشد الشعبي“ حملة واسعة على بعض الفصائل لإغلاق مقارها.