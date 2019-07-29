بعد انتقاده طهران.. اختطاف شقيقة أوس الخفاجي بإيران

كشفت مصادر مقربة من قائد فصيل ”كتائب أبي الفضل العباس“، أوس الخفاجي، عن أن جهة مجهولة أقدمت على خطف شقيقة وأسرة الخفاجي، بمحافظة الأحواز في إيران.

وقالت المصادر، وفق وسائل إعلام محلية عراقية، إن ”شقيقة الخفاجي وزوجها وأطفالهما تم اختطافهم من قبل جهة مجهولة بالأحواز في إيران، وإن الخاطفين اتصلوا وطالبوا بفدية مالية قدرها 100 ألف دولار أمريكي على أن يسلم المبلغ الخفاجي شخصيًا“.

وكانت السلطات العراقية، أفرجت في وقت سابق، عن الخفاجي ومرافقيه بعد تبرئته من التهم المنسوبة إليه، وفق ما ذكره أحد شيوخ قبيلة خفاجة.

واعتقلت عناصر من ميليشيا الحشد الشعبي، الخفاجي، في شهر شباط/فبراير الماضي وأغلقت مقر كتائبه في منطقة الكرادة وسط بغداد، حيث أكدت وسائل إعلام عراقية على أن ”قوة مسلحة اقتحمت مقر أوس الخفاجي، واقتادته إلى جهة مجهولة، مع عدد من أفراد حمايته“.

وجاء اعتقال الخفاجي بعد ساعات من انتشار شريط فيديو له في مقابلة تلفزيونية، يتهم فيها أنصار إيران باغتيال الكاتب العراقي علاء مشذوب بمدينة كربلاء الجنوبية أوائل شهر شباط/فبراير الماضي.

وقال الخفاجي، إن ”ابن عمي علاء مشذوب كتب مقالًا ضد إيران، فجاء البعض وقتله حبًا في إيران“، في الوقت الذي طالب فيه بـ“رفض الوجود الأجنبي والتدخلات الإيرانية في العراق“.