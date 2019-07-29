”فتح“: الحكومة الفلسطينية أعدت خطة لـ“شل يد إسرائيل“

كشف أمين سر المجلس الثوري لحركة ”فتح“، يوم الاثنين، ماجد الفتياني، أن الحكومة الفلسطينية أعدت مجموعة من الخطط والبرامج بهدف ”شل يد إسرائيل عمليًا“.

وقال الفتياني، لإذاعة ”صوت فلسطين“، إن ”الحكومة وهي الذراع التنفيذية لمنظمة التحرير بدأت سلسلة إجراءات متعلقة بالانفكاك التدريجي عن الاحتلال، وشل يده ومنعه من السيطرة على مقدرات شعبنا وعدم الاستسلام لإجراءاته سواء في القدس وفلسطين بأكملها“.

وأضاف أن ”الاتصالات مع الجانب الإسرائيلي في أدنى مستوياتها، لأنه لا فائدة من التواصل مع إسرائيل المدعومة من أمريكا شريكتها في احتلال شعبنا“.

وتابع أنه ”فيما يخص العلاقة الاقتصادية مع إسرائيل فإن الحكومة تبذل جهودًا لإنهاء هذه العلاقة سواء من خلال وقف التحويلات الطبية أو بدء البحث عن خيارات اقتصادية جديدة، في إطار الاتفاقات الأخيرة مع كل من الأردن والعراق في مجالي الطاقة والوقود“.

وأشار إلى أن ”المقاطعة الاقتصادية هي عنوان مهم في هذه المرحلة وتوضع تفاصيله من قبل الحكومة في إطار استراتيجية وطنية للانفكاك عن الاحتلال“، لافتًا إلى أن ”شعبنا قادر على التأثير عبر وضع قائمة بأسماء الشركات والسلع الإسرائيلية التي تدخل فلسطين والاستغناء عنها ببديل وطني أو أجنبي“.

وفيما يتعلق بالاتصالات الأمنية مع إسرائيل، أكد الفتياني أن ”هذه الاتصالات في أدنى مستوياتها وتقتصر فقط على احتياجات شعبنا بالمناطق التي يسيطر عليها الاحتلال، ودون ذلك لا يمكن لأحد الادعاء بوجود علاقة أمنية ما بين فلسطين وإسرائيل بمعنى العلاقة الأمنية المتعارف عليها بين الدول“.

وأعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وقف العمل بكافة الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل، ووضع آليات لتنفيذ ذلك.

وقال في كلمة عقب اجتماع للقيادة الفلسطينية في رام الله، الخميس الماضي، إنه ”سيتم وضع آليات لتنفيذ قرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية. ولن نرضخ للإملاءات وفرض الأمر الواقع بالقوة في القدس وغيرها“.