قتيل و3 مصابين في انفجار عبوة بكربلاء العراقية

قتل شخص وأصيب ثلاثة آخرون اليوم السبت، بانفجار قنبلة كانت موضوعة في إحدى السيارات بمحافظة كربلاء العراقية.

وذكر مصدر محلي لـ“إرم نيوز“، إن ”شخصًا لقي حتفه وأصيب ثلاثة آخرون بجروح متفاوتة، عندما انفجرت عبوة لاصقة كانت موضوعة تحت سيارة أحد المواطنين في سيطرة 51 شمال كربلاء“.

وأضاف المصدر، أن ”قوة أمنية من وزارة الداخلية وصلت إلى مكان الحادث وفرضت طوقًا مشددًا، ومنعت المواطنين من الاقتراب، فيما سهّلت الإجراءات لدخول سيارات الإسعاف لنقل الضحايا“.

وتتمتع محافظة كربلاء بوضع أمني مستقر خلال السنتين الأخيرتين، فيما يدخلها يوميًا مئات الأشخاص لزيارة العتبات والمراقد الدينية.