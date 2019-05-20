تأجيل مباراة النصر ضد ذوب آهن ونقلها من كربلاء لمكان آخر.. وهذا الموعد والمكان الأقرب لاستضافتها

أبلغ الاتحاد السعودي لكرة القدم نادي النصر السعودي، بتأجيل ونقل مباراة الفريق أمام ذوب آهن الإيراني، والتي كان من المقرر إقامتها في كربلاء العراقية، غدًا الثلاثاء، وذلك بعد تلقيه خطابًا من الاتحاد الآسيوي، على أن يتم تحديد مكان وموعد المباراة في وقت لاحق.

ولم يذكر الاتحادان الآسيوي والسعودي أسباب تلك الإجراءات حتى الآن.

وقالت صحيفة اليوم السعودية، إن بعثة النصر عادت من مطار الملك خالد الدولي بعد تلقيها خطاب الاتحاد الآسيوي، بعد تأجيل مواجهة ذوب آهن الإيراني رسميًا بسبب الأحداث الجارية في العراق. وتشير المصادر إلى أن العاصمة العمانية مسقط الأقرب لاستضافة المواجهة، مساء الخميس المقبل.

وبحسب صحيفة اليوم، طالب المدرب البرتغالي روي فيتوريا اللاعبين بالحضور في العاشرة من مساء اليوم؛ لخوض الحصة التدريبية.