معمم إيراني يُلقي حفنة من ”تراب كربلاء“ لوقف السيول والفيضانات (فيديو)‎

View this post on Instagram

معمم إيراني يُلقي حفنة من ”تراب كربلاء“ لوقف السيول والفيضانات #إرم_نيوز #أخبار #إيران #سيول_إيران #Iran #IranFloods #KHODROSTAR #flood #iranflood #shirazflood #سيول #news #أمطار #فيضان #ترند #عاجل #روحاني #اغاثات #منوعات #خبر #اكسبلور #explore #iran #trending #trend #كوارث #كارثة #مصابين #مفقودين