”حميدتي“ يبحث مع سلفاكير في جوبا ”أزمة السودان“

التقى نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان، الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي)، اليوم السبت، رئيس جنوب السودان الفريق سلفاكير ميارديت في القصر الرئاسي بجوبا، حيث عقد الطرفان مفاوضات مشتركة حول العلاقات الثنائية بين الدولتين والأوضاع في السودان.

ووصل ”حميدتي“ والوفد المرافق له، عاصمة جنوب السودان جوبا في وقت سابق من يوم السبت، في زيارة تستغرق يومًا واحدًا لبحث السلام مع قائد الحركة الشعبية قطاع الشمال عبدالعزيز الحلو.

ومن المتوقع أن يعقد نائب رئيس المجلس العسكري، مشاورات مع وفد الحركة الشعبية جناح الحلو لبحث ترتيبات المرحلة الانتقالية في السودان.

ويرافق حميدتي في زيارته لجوبا، رئيس اللجنة السياسية، الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري الانتقالي، الفريق الركن شمس الدين الكباشي، وعضو المجلس العسكري ونائب اللجنة السياسية الفريق ياسر العطا، وممثلا قوى إعلان الحرية والتغيير إبراهيم الأمين وأحمد ربيع.