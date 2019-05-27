البرهان يلتقي سلفاكير في زيارته الأولى لجنوب السودان‎

التقى الفريق عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني، يوم الإثنين، رئيس جنوب السودان سلفاكير، في أول زيارة رسمية له لجوبا منذ توليه منصبه في 11 أبريل/ نيسان الماضي.

وقالت مصادر حكومية إن سلفاكير والبرهان عقدا اجتماعًا مغلقًا بالعاصمة جوبا، فور مجيء الأخير من المطار.

ويتوقع أن يبحث الاجتماع مسائل مرتبطة بالاستقرار السياسي في السودان ، إلى جانب العلاقات الثنائية المشتركة بين البلدين.

وكانت جوبا من أولى العواصم التي اعترفت بالمجلس العسكرى بعد الإطاحة بالرئيس البشير الشهر الماضي، وذلك في رسالة خطية بعث بها كير إلى البرهان عبر مستشاره للشؤون الأمنية توت قلواك.

وكان كير قد طالب المجلس العسكري في السودان الأسبوع الماضي بضرورة تسليم السلطة لحكومة مدنية ممثلة لقوى الشارع السوداني، كما أبدى ترحيبه بنجاح الثورة السلمية في السودان.

وفي وقت سابق يوم الإثنين، أفاد بيان صادر عن إعلام المجلس العسكري السوداني، أن البرهان توجه إلى جوبا في زيارة رسمية تستغرق يومًا واحدًا.

وعزلت قيادة الجيش السوداني عمر البشير من الرئاسة، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، بعد ثلاثين عامًا في الحكم؛ تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي؛ تنديدًا بتردي الأوضاع الاقتصادية.

ويعتصم آلاف السودانيين أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم؛ للضغط على المجلس العسكري، لتسريع عملية تسليم السلطة إلى مدنيين، في ظل مخاوف من التفاف الجيش على مطالب التغيير، كما حدث في دول أخرى، بحسب محتجين.