الرئيس الموريتاني يقيل وزير الصحة قبل أسبوع من تسليم السلطة

أقال الرئيس الموريتاني المنتهية ولايته محمد ولد عبد العزيز اليوم الجمعة، وزير الصحة كان بوبكر، وكلف وزير التجهيز والنقل بمهامه.

وقالت الرئاسة الموريتانية ”إنه بموجب مرسوم صادر اليوم، يكلف وزير التجهيز والنقل بمهام وزير الصحة“، دون أن تعطي المزيد حول أسباب الإقالة.

وتأتي إقالة وزير الصحة بالتزامن مع جولة الرئيس الموريتاني لبعض المنشآت الصحية في العاصمة نواكشوط، حيث كان الوزير المقال حاضرًا جميع الأنشطة التي قام بها الرئيس.

ويعد هذا ثاني وزير يغادر الحكومة في غضون شهر، بعد استقالة وزير الثقافة الناطق الرسمي باسم الحكومة سيدي محمد ولد محم.

ومن المنتظر أن يسلم الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز الخميس المقبل، السلطة للرئيس المنتخب محمد ولد الغزواني، في أول تداول سلمي على السلطة بين رئيسين منتخبين.