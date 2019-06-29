الرئيس الموريتاني المنتخب يتلقى دعوة لزيارة السعودية

تلقى الرئيس الموريتاني المنتخب، محمد ولد الغزواني، اليوم السبت، دعوة لزيارة المملكة العربية السعودية.

وقالت وكالة الأنباء الموريتانية، إن ولد الغزواني تلقى اتصالًا هاتفيًا من العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز آل سعود؛ لتهنئته بمناسبة انتخابه رئيسًا لموريتانيا.

ووفق المصدر ذاته، فقد وجه الملك السعودي دعوة للرئيس الموريتاني المنتخب لزيارة السعودية، ”على أن يكون ذلك في الوقت المناسب له“.

وبدأ ولد الغزواني، منذ يومين، تلقي التهاني من قادة الدول والحكومات؛ بمناسبة انتخابه رئيسًا للبلاد.

وفاز ولد الغزواني في الانتخابات الرئاسية التي شهدتها البلاد، السبت الماضي، بنسبة 52.01% من الأصوات، فيما رفض مرشحو المعارضة الاعتراف بنتائج الانتخابات، وتقدم 3 منهم بطعون لدى المجلس الدستوري.

ومن المقرر أن يعلن المجلس الدستوري، الإثنين القادم، النتائج النهائية للانتخابات.