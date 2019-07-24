 جونسون يبدأ تشكيل الحكومة البريطانية الجديدة

بدأ رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، تشكيل حكومته الجديدة بعد استقالة عدد من الوزراء.

واختار جونسون، وزير الداخلية ساجد جاويد، ليصبح وزيرًا للمالية. كما اختار، بريتي باتيل، التي استقالت من حكومة رئيسة الوزراء السابقة تيرزا ماي، لتصبح وزيرة للداخلية خلفًا لجاويد، حسبما أفادت قناة ”آي تي في“ المحلية.

وكلف جونسون دومينيك راب، الذي استقال أيضًا من منصب وزير شؤون بريكست في حكومة ماي، ليصبح وزيرًا للخارجية. وسيحتفظ ستيف باركلي بمنصبه وزيرًا لشؤون بريكست.

وفي وقت سابق الأربعاء، تسلم جونسون، مهامه رسميًا رئيسًا لوزراء بريطانيا، خلفا لتيريزا ماي.

ووصل جونسون، قصر باكنغهام (مقر ملوك بريطانيا في لندن)، ليتم تنصيبه رسميًا من جانب الملكة إليزابيث الثانية.

وأعلن القصر، في بيان، أن الملكة إليزابيث قبلت استقالة تيريزا ماي، ليتولى جونسون رئاسة الوزراء خلفا لها.

والثلاثاء، أعلن حزب المحافظين، فوز جونسون، بزعامة الحزب ورئاسة الوزراء، خلفا لـ ”ماي“ التي استقالت من منصبها في وقت سابق الشهر الماضي.

وفاز جونسون، بحصوله على 92 ألفًا و153 من أصوات أعضاء الحزب، مقابل 46 ألفًا و656 لمنافسه وزير الخارجية الحالي جيريمي هنت، بحسب ما أعلنت لجنة الانتخابات بالحزب الحاكم.