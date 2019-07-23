رفض إدراج فقرة تخص تصويت البيشمركة خارج إقليم كردستان العراقي

كشفت اللجنة القانونية في البرلمان العراقي، أن غالبية ممثلي محافظات ”نينوى“ و“كركوك“ و“صلاح الدين“ في البرلمان، رفضوا التصويت على فقرة تتعلق بإدراج تصويت قوات البيشمركة في قانون انتخابات مجالس المحافظات.

وقال عضو اللجنة القانونية في البرلمان العراقي حسن العقابي، للأناضول، إن ”البيشمركة ليس لها وجود حاليًّا في كركوك، ولا في باقي المحافظات، وهي وفقًا للدستور العراقي، قوات حرس الإقليم، فلا يمكن تضمين فقرة في قانون انتخابات مجالس المحافظات تتعلق بأحقية هذه القوات بالتصويت“.

وأوضح العقابي، أن ”أعضاء البرلمان عن محافظات كركوك وصلاح الدين ونينوى، اعترضوا خلال جلسة البرلمان، الاثنين، على إدراج فقرة عملية تنظيم انتخابات قوات البيشمركة في مناطق خارج الإقليم“.

وصّوت البرلمان، الاثنين، على 20 مادة من قانون انتخابات مجالس المحافظات من أصل 22 مادة.

ومن المقرر أن تجرى انتخابات مجالس المحافظات والأقضية والنواحي في الـ 16 من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وفقًا لاقتراح مفوضية الانتخابات.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2017، فرضت قوات الحكومة الاتحادية سيطرتها على مدينة كركوك، بعد أن كانت تخضع لسيطرة قوات إقليم كردستان في شمال العراق منذ اجتياح تنظيم ”داعش“ الإرهابي شمال وغرب العراق صيف 2014.