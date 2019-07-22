البرلمان العراقي يصوّت على تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات ‎

صوّت مجلس النواب العراقي، اليوم الاثنين، على تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات، وذلك بعد خلافات حادة استمرت عدة أشهر.

وقالت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان مقتضب إن“ المجلس صوت على مشروع قانون التعديل الأول لقانون انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم، والأقضية التابعة لها رقم (12) لسنة 2018، والمقدم من لجنتي الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم والقانونية لغرض إجراء انتخابات حرة ونزيهة وعادلة لمجالس المحافظات“.

وتصاعدت حدة الخلافات بين الكتل السياسية في البرلمان العراقي بشأن مواد القانون، خاصة فيما يتعلق بطريقة احتساب أصوات الناخبين، وعمر المرشح، وعدد أعضاء المجلس وطريقة التصويت، يدوية أم إلكترونية.

وطالبت الأحزاب والكتل الكبيرة باعتماد القاسم الانتخابي 1.9، من سانت ليغو، كونها ستحصل على مقاعد أكثر مما لو كان القاسم الانتخابي 1.4، وهو ما رآه مراقبون للشأن العراقي أن الأحزاب الكبيرة قلقة من تراجع شعبيتها، لذلك أصرت على هذا القاسم.

كما تم اعتماد عمر المرشحين إلى عضوية مجالس المحافظات 28 عامًا.

وتمكن البرلمان من شمول محافظة كركوك الغنية بالنفط في الانتخابات المزمع إجراؤها في نيسان/ أبريل المقبل، وذلك لأول مرة منذ العام 2006.

ومحافظة كركوك الغنية بالنفط، متنازع عليها بين كل من الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردستان في شمال العراق، بحسب الدستور العراقي.

وقالت مفوضية الانتخابات إن ”كركوك من ضمن المحافظات التي سيتم فيها إجراء انتخابات مجالس المحافظات، بموجب الفقرة المخصصة لها في قانون الانتخابات“.

وأضافت أن ”المفوضية ستعتمد سجلات الناخبين ذاتها، التي تم اعتمادها في الانتخابات السابقة في كركوك من أجل الانتخابات المقبلة“، موضحًا أن ”الوافدين على كركوك، بداية من عام 2013، لن يُسمح لهم بالمشاركة في الانتخابات بالمحافظة“.