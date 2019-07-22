روسيا تنفي مسؤوليتها عن قصف سوق في ”معرة النعمان“ بسوريا

نفت وزارة الدفاع الروسية، الإثنين، ما جاء في تقارير قالت إن مقاتلاتها نفذت غارة جوية على سوق في سوريا، أسفرت عن مقتل 20 شخصًا.

وقال بيان لوزارة الدفاع، نقلته وكالة ”تاس“ الحكومية للأنباء، إن ”التصريحات المنقولة عن ممثلين من منظمة الخوذ البيضاء التي تمولها بريطانيا والولايات المتحدة، بشأن ضربة مزعومة لطائرات روسية في سوق في معرة النعمان، هي تصريحات كاذبة“.

وقتل 20 شخصًا على الأقل وأصيب العشرات؛ إثر ضربات جوية على سوق شعبي وأحياء سكنية بمدينة ”معرة النعمان“، الخاضعة لسيطرة المعارضة في غرب سوريا، يوم الإثنين.

وقال شهود عيان، إن ”الغارات التي يُعتقد أن طائرات سورية أو روسية هي التي نفذتها، استهدفت معرة النعمان، وهي مدينة ذات كثافة سكانية عالية في محافظة إدلب بجنوب البلاد“.