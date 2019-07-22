بريطانيا تطالب إيران بالإفراج عن ناقلة النفط وطاقمها فورًا

قال متحدث باسم رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، إن بريطانيا دعت إيران، اليوم الإثنين، إلى الإفراج فورًا عن الناقلة ستينا إمبيرو، التي ترفع علم بريطانيا، وطاقمها، واصفة احتجازها في مضيق هرمز بأنه غير قانوني.

وأضاف المتحدث، أنه ”تم احتجاز السفينة تحت ذريعة زائفة وغير قانونية، ويجب على الإيرانيين الإفراج عنها وعن طاقمها فورًا“.

وترأس ماي اجتماعًا للجنة الطوارئ في البلاد، ومن المتوقع أن يدلي وزير الخارجية جيريمي هنت ببيان أمام البرلمان، في وقت لاحق اليوم؛ للرد على انتقادات بأنه كان يجب على بريطانيا مرافقة الناقلة.