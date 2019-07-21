بومبيو: بريطانيا ستسلمنا أسانغ لمحاكمته بتهمة التجسس

المصدر: ا ف ب

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن بريطانيا سترحّل مؤسس موقع ”ويكيليكس“ جوليان أسانغ إلى الولايات المتحدة ليحاكم فيها بتهمة التجسس، وفق تصريحات نشرتها اليوم الأحد صحيفة ”ال يونفرسو“ الإكوادورية.

وقال بومبيو: ”قدمنا الطلب وبالتالي سيرحّل إلى الولايات المتحدة حيث يلاحقه القضاء“.

وأضاف وزير الخارجية، الذي كان قد التقى أمس السبت الرئيس لينين مورينو خلال زيارة إلى الإكوادور: ”لا يمكنني إعطاء تعليقات إضافية، لكن حكومتي تعتقد بأهمية أن تقتص العدالة من هذا الرجل الذي شكل خطرًا على العالم وعرض جنودًا أمريكيين للخطر“.

وقبل أسبوع، أكد وزير الدولة البريطاني لشؤون أوروبا والقارة الأمريكية، آلن دانكن، خلال زيارة إلى الإكوادور، أن أسانغ لن يرحّل إلى دولة يمكن أن يواجه فيها عقوبة الإعدام.

وتتهم الولايات المتحدة أسانغ بالتجسس وطالبت بتسلمه، ومن المتوقع أن ينظر القضاء البريطاني في الطلب الأمريكي نهاية شباط/فبراير 2020.

ويسمح القضاء الفدرالي الأمريكي بعقوبة الإعدام في جرائم تستوجب ذلك، بينها التجسس، وفق الموقع المتخصص، مركز معلومات عقوبة الإعدام.

وتوجه الولايات المتحدة 18 تهمة لأسانغ، وفي حال أدانته بها كلها يمكن الحكم عليه بالسجن 175 عامًا، إذ تتعلق غالبية التهم بالحصول على وثائق عسكريّة ودبلوماسيّة سرّية للغاية ونشرها.

ولجأ أسانغ الأسترالي عام 2012 إلى سفارة الإكوادور في لندن، وظلّ فيها حتى 11 نيسان/أبريل الماضي حين اعتقلته الشرطة البريطانيّة بموافقة الدولة الأمريكية الجنوبية.