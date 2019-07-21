قناة إسرائيلية: كوشنر يزور دولًا عربية لمناقشة الجانب السياسي من صفقة القرن

كشفت القناة العبرية 13 اليوم الأحد، عن زيارة مرتقبة يعتزم مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصهره جاريد كوشنر القيام بها إلى دول عربية، محاولة للترويج لصفقة القرن.

وقالت القناة العبرية، إنه ”من المقرر أن يزور كوشنر عددًا من الدول العربية من بينها الأردن والسعودية ومصر وغيرها في محاولة لدفع صفقة القرن عقب المؤتمر الاقتصادي الذي عُقد في المنامة نهاية الشهر الماضي“.

وتوقعت القناة العبرية، أن تكون أهداف الزيارة ”محاولة مناقشة الجزء السياسي من خطة السلام الأمريكية، التي تأخر طرحها بسبب الانتخابات الإسرائيلية المرتقبة“.

ونقلت القناة العبرية، عن مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية قوله إن ”هذه الزيارات التي تقوم بها واشنطن تهدف إلى مواصلة الاتصالات مع إسرائيل ودول المنطقة فيما يتعلق بالجزء الاقتصادي من الصفقة“، منوهًا إلى أنه قد تتم مناقشة الجزء السياسي.

وأشارت القناة إلى أن الإدارة الأمريكية ”مهتمة بالترويج لإنشاء صندوق دولي لتمويل الجزء الاقتصادي من صفقة القرن، بما يضمن إقامة مشاريع تنموية وتحسين الأوضاع المعيشية في قطاع غزة والضفة الغربية“.

ويرفض الفلسطينيون الحديث عن الجوانب الاقتصادية لصفقة القرن، قبل الحل السياسي بما يضمن إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، والحل العادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين ووقف الاستيطان وفقًا لقرارات الشرعية الدولية.