منظمة التحرير: التصدي لصفقة القرن يكون بمنع ”دويلة غزة“‎

قال أحمد مجلاني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، السبت، إن إن على ادارة ترمب ودولة الاحتلال أن تدركا أنهما لن يجدا شريكا فلسطينيا لتطبيق ”صفقة القرن“.

وشدد على أن ”التصدي لصفقة القرن يتم بالوحدة الوطنية وافشال مشروع دويلة غزة الذي يحاول البعض تسويقه عبر الغلاف الإنساني، متناسين أن من يفرض الحصار على غزة هي دولة الاحتلال، وأن من اوقف المساعدات عن الأونروا ومستشفيات القدس لا يمكن أن يكون حريصا على وضع غزة الإنساني“.

وحذر في تصريح نقلته وكالة ”وفا“ الرسمية، ”من الاستخفاف بما تقوم به إدارة ترمب ودولة الاحتلال، واستمرار هذه السياسة تجاه القضية الفلسطينية، وخصوصا ما تنوي حكومة الاحتلال من ضم اجزاء من الضفة هو استمرار لنهجها في فرض سياسة الامر الواقع“.

وجدد مجدلاني حرص القيادة الفلسطينية والرئيس محمود عباس على رفض الابتزاز السياسي وأن القيادة الفلسطينية تولي أهمية خاصة لملف الأسرى والشهداء، لأنهم أسرى حرية وناضلوا من أجل الدولة والاستقلال.

وشدد على أهمية تنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالاستيطان وفي مقدمتها القرار رقم 2334، ومساءلة ومحاسبة ”إسرائيل“ كقوة احتلال على جريمة الاستيطان.

وطالب مجدلاني المجتمع الدولي بالخروج بموقف واضح وصريح حول حل الدولتين، خاصة أن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني هي جرائم يحاكم عليها القانون الدولي.