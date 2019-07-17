اختيار دبي عاصمة للإعلام العربي لعام 2020

قرر مجلس وزراء الإعلام العرب في ختام اجتماعات دورته الـ 50 في مقر الجامعة العربية بالقاهرة، اليوم الأربعاء، والذي انعقد برئاسة السعودية، اختيار دبي عاصمةً للإعلام العربي لعام 2020.

وقال وزير الدولة الإماراتي، رئيس المجلس الوطني للإعلام، الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، إن ”هذه الخطوة تؤكد المكانة المرموقة لدولة الإمارات في قطاع الإعلام، والتي جاءت نتيجة لدعم القيادة ورؤيتها في إرساء بنية تحتية إعلامية متطورة، وتوفير الظروف الملائمة لنمو القطاع“.

وشكر الوزير، خلال رئاسته وفد بلاده المشارك في مجلس وزراء الإعلام العرب، مجلس وزراء الإعلام العرب على الموافقة على مقترح الإمارات بخصوص عاصمة الإعلام العربي لعام 2020، والذي تقدم به المجلس الوطني للإعلام.

وأوضح، ووفقًا لوكالة أنباء الإمارات ”وام“، أن اختيار دبي عاصمة للإعلام العربي يتزامن مع استضافة الإمارات لمعرض ”إكسبو 2020″، والذي يقام تحت شعار ”تواصل العقول وصنع المستقبل“، مما سيتيح لأكثر من 30 مليون من زوار المعرض التعرف على الفعاليات التي سيتم تقديمها بمناسبة اختيار مدينة دبي عاصمة للإعلام العربي.

وأشار إلى أن الإمارات تمتلك بنية تحتية إعلامية متطورة، ومهيأة لمثل هذه الفعاليات، حيث تحتضن دبي منتدى الإعلام العربي الذي يستضيف آلاف الإعلاميين العرب والأجانب، وكذلك جائزة الصحافة العربية، وملتقى رواد التواصل الاجتماعي، وغيرها من الأنشطة والفعاليات الإعلامية، لافتًا إلى أنّ مركز الشارقة الإعلامي يقوم بتنظيم المنتدى الدولي للاتصال الحكومي.

وقال الوزير سلطان أحمد الجابر: ”نحرص على التنسيق والتعاون مع إدارة الإعلام في جامعة الدول العربية، واتحاد إذاعات الدول العربية، وجمعيات الصحفيين والكتّاب والأدباء العربية، وجهاز تلفزيون ومؤسسة الإنتاج المشترك لدول الخليج، لإثراء الفعاليات التي سيتم العمل على تنظيمها بمناسبة اختيار دبي عاصمةً للإعلام العربي“.