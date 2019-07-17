السعودية تصرح لبنك ”الإمارات دبي الوطني“ بفتح 20 فرعًا جديدًا

أعلن بنك ”الإمارات دبي الوطني”، عن حصوله على تصريح سعودي لفتح 20 فرعًا جديدًا في المملكة، ضمن خطة توسعات.

وقال البنك في بيان لسوق دبي المالي، الأربعاء، إنه افتتح أيضًا فروعًا جديدة في مصر، وحصل كذلك على جميع الموافقات الرقابية ذات الصلة بصفقة الاستحواذ في تركيا.

وبحسب بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي ”ساما“، يملك بنك ”الإمارات دبي الوطني“ حاليًا 4 فروع في السعودية.

ووافقت هيئة التنظيم والرقابة المصرفية التركية نهاية الشهر الماضي، على طلب بنك ”الإمارات دبي الوطني“، شراء 99.85% من أسهم بنك ”دينيز“ التركي، مقابل 15.48 مليار ليرة تركية (2.77 مليار دولار).

ويعتبر بنك ”الإمارات دبي الوطني“ (المملوك لحكومة دبي بنسبة 56%)، هو أحد أكبر البنوك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث حجم الأصول.

ويعمل البنك على تقديم الخدمات المصرفية في الإمارات ومصر والسعودية وسنغافورة والمملكة المتحدة، ولديه مكاتب تمثيلية في الهند والصين وإندونيسيا.