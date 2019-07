السعودية تؤجل حفلًا فنيًا للفنان كاظم الساهر بسبب خسوف القمر

أجلت الجهة المنظمة، لحفل الفنان العراقي كاظم الساهر، المقرر مساء اليوم الأربعاء، في مدينة جدة، موعد الحفل إلى يوم غد الخميس بسبب خسوف القمر.

وأعلن المشرفون على ”فعالية جدة“، وهي سلسلة فعاليات فنية وترفيهية تقام في المدينة الساحلية حاليًا، أن الحفل سيقام يوم غد الخميس في ملعب الجوهرة بمدينة جدة.

وأكد الفنان المخضرم تأجيل حفله بسبب الخسوف، إذ قال المشرف على صفحته الرسمية في موقع ”تويتر“ ”نود أن نلفت عنايتكم إلى أنه تم تأجيل الحفل المقرر في موسم جدة اليوم ١٧ يوليو إلى يوم غد الخميس ١٨ يوليو وذلك بسبب خسوف القمر، نشكر تعاونكم“.

We would like to announce our event in Jeddah on 17th July has been postponed to tomorrow 18th July. Thanks you for your cooperation. pic.twitter.com/PjdFPHZ4TW

— كاظم الساهر Kadim Al Sahir (@KadimAlSahirORG) July 17, 2019