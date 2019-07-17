السعودية تؤجل حفلًا فنيًا للفنان كاظم الساهر بسبب خسوف القمر

أجلت الجهة المنظمة، لحفل الفنان العراقي كاظم الساهر، المقرر مساء اليوم الأربعاء، في مدينة جدة، موعد الحفل إلى يوم غد الخميس بسبب خسوف القمر.

وأعلن المشرفون على ”فعالية جدة“، وهي سلسلة فعاليات فنية وترفيهية تقام في المدينة الساحلية حاليًا، أن الحفل سيقام يوم غد الخميس في ملعب الجوهرة بمدينة جدة.

رسميًا وبدون جحفلة ????..

القيصر @KadimAlSahirORG حيكون بكرا في #الجوهرة..

ليلة موسيقية مميزة تنتظركم ???? ????#القيصر_في_موسم_جدة pic.twitter.com/owKxlNKr7p — موسم جدة | Jeddah Season (@JED_SEASON) July 17, 2019

وأكد الفنان المخضرم تأجيل حفله بسبب الخسوف، إذ قال المشرف على صفحته الرسمية في موقع ”تويتر“ ”نود أن نلفت عنايتكم إلى أنه تم تأجيل الحفل المقرر في موسم جدة اليوم ١٧ يوليو إلى يوم غد الخميس ١٨ يوليو وذلك بسبب خسوف القمر، نشكر تعاونكم“.

نود أن نلفت عنايتكم إلى أنه تم تأجيل الحفل المقرر في موسم جدة اليوم ١٧ يوليو إلى يوم غد الخميس ١٨ يوليو و ذلك بسبب خسوف القمر.نشكر تعاونكم

We would like to announce our event in Jeddah on 17th July has been postponed to tomorrow 18th July. Thanks you for your cooperation. pic.twitter.com/PjdFPHZ4TW — كاظم الساهر Kadim Al Sahir (@KadimAlSahirORG) July 17, 2019

وكانت السعودية واحدة من عدة دول شاهد سكانها في نهاية يوم أمس الثلاثاء، والساعات الأولى من اليوم الأربعاء، خسوفًا جزئيًا للقمر.

وأعلن المشرفون على موسم ”فعاليات جدة“ في وقت سابق، تأجيل كل الفعاليات التي صادف موعدها اليوم الأربعاء بسبب الخسوف.

تنويه ⚠ pic.twitter.com/5XBrmFVMxQ — موسم جدة | Jeddah Season (@JED_SEASON) July 16, 2019

وقوبل قرار التأجيل بانتقادات واسعة من عشاق الساهر الذين استعدوا للحفل وقدم بعضهم من خارج مدينة جدة.