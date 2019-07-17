السعودية تؤجل حفلًا فنيًا للفنان كاظم الساهر بسبب خسوف القمر

السعودية تؤجل حفلًا فنيًا للفنان كاظم الساهر بسبب خسوف القمر

المصدر: قحطان العبوش - إرم نيوز

أجلت الجهة المنظمة، لحفل الفنان العراقي كاظم الساهر، المقرر مساء اليوم الأربعاء، في مدينة جدة، موعد الحفل إلى يوم غد الخميس بسبب خسوف القمر.

وأعلن المشرفون على ”فعالية جدة“، وهي سلسلة فعاليات فنية وترفيهية تقام في المدينة الساحلية حاليًا، أن الحفل سيقام يوم غد الخميس في ملعب الجوهرة بمدينة جدة.

وأكد الفنان المخضرم تأجيل حفله بسبب الخسوف، إذ قال المشرف على صفحته الرسمية في موقع ”تويتر“ ”نود أن نلفت عنايتكم إلى أنه تم تأجيل الحفل المقرر في موسم جدة اليوم ١٧ يوليو إلى يوم غد الخميس ١٨ يوليو وذلك بسبب خسوف القمر، نشكر تعاونكم“.

وكانت السعودية واحدة من عدة دول شاهد سكانها في نهاية يوم أمس الثلاثاء، والساعات الأولى من اليوم الأربعاء، خسوفًا جزئيًا للقمر.

وأعلن المشرفون على موسم ”فعاليات جدة“ في وقت سابق، تأجيل كل الفعاليات التي صادف موعدها اليوم الأربعاء بسبب الخسوف.

وقوبل قرار التأجيل بانتقادات واسعة من عشاق الساهر الذين استعدوا للحفل وقدم بعضهم من خارج مدينة جدة.

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