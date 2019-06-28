الموافقة لبنك ”الإمارات دبي الوطني“ على شراء أسهم ”دينيز“ التركي

وافقت هيئة التنظيم والرقابة المصرفية التركية، على طلب بنك ”الإمارات دبي الوطني“، شراء معظم أسهم بنك ”دينيز“ التركي.

وقالت الهيئة، في بيان، اليوم الجمعة، إنها وافقت، أمس الخميس، على طلب بنك ”الإمارات دبي الوطني“ شراء 99.85 % من أسهم بنك ”دينيز“.

والأسهم التي اشتراها بنك الإمارات دبي الوطني، كانت مملوكة لـ ”سبير بنك“ الروسي، واتفق البنكان على بيعها مقابل 15.48 مليار ليرة تركية (2.77 مليار دولار).

و“دينيز بنك“، الذي يتخذ من تركيا مقرًا له، هو خامس أكبر بنك خاص في تركيا، ويبلغ حجم موجوداته 169.4 مليار ليرة تركية (30 مليار دولار).

ويزاول البنك التركي عملياته التشغيلية من خلال شبكة تضم 751 فرعًا، منها 708 فروع تقع في تركيا، و43 في مناطق أخرى (النمسا، وألمانيا، والبحرين، وموسكو، وقبرص).

وبنك الإمارات دبي الوطني، هو أكبر مصارف دبي من حيث القيمة السوقية، وأحد أكبر البنوك في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث حجم الأصول.

ويعمل البنك الإماراتي على تقديم الخدمات المصرفية في: الإمارات، ومصر، والسعودية، وسنغافورة، والمملكة المتحدة، ولديه مكاتب تمثيلية في: الهند، والصين، وإندونيسيا.