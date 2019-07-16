موقع عبري: صفقة سرية مع إسرائيل تنقذ السلطة الفلسطينية من الانهيار

قال تقرير إسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل والسلطة الوطنية الفلسطينية، التي يتزعمها الرئيس محمود عباس، عقدتا صفقة سرية من أجل منع انهيار السلطة.

وذكر التقرير، الذي نشره موقع ”ديبكا“، أن إسرائيل وافقت على التخلي عن الضرائب المفروضة على الوقود الذي تم توفيره للسلطة الفلسطينية، ضمن صفقة تم التفاوض بشأنها في مؤتمر البحرين.

وقال التقرير: ”في الوقت الذي أدان فيه قادة السلطة الفلسطينية بصوت عالٍ الخطة وقاطعوا المؤتمر، إلا أن المسؤولين الفلسطينيين والإسرائيليين البارزين انخرطوا في هدوء لبحث اقتراح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بإنقاذ السلطة الفلسطينية من الانهيار“.

وأضاف: ”في العام الماضي، بدأت إسرائيل اقتطاع الأموال من تحويلات التخليص إلى السلطة الفلسطينية التي حولتها رام الله؛ لدفع رواتب لأسر الشهداء والأسرى الفلسطينيين، ورفض رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس قبول الرصيد المنقوص، مفضلًا ترك الاقتصاد الفلسطيني ينهار“.

ولفت التقرير إلى دور قطري في هذه الصفقة يتمثل في دفعها نحو 50 مليون دولار للسلطة الفلسطينية، ذهب نصفها إلى مصارف في رام الله ونابلس، بالإضافة إلى 250 مليون دولار أخرى من البنوك القطرية.

وأشار إلى أنه ”بعد تدفق الأموال من إسرائيل وقطر، تمكنت السلطة الفلسطينية هذا الشهر، من تغطية 60% من رواتبها للموظفين في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، خاصة أعضاء أجهزة الأمن والمخابرات الفلسطينية، وما زالت ديونها للبنوك تبلغ 1.9 مليار دولار.