الجيش الإسرائيلي يعلن سقوط طائرة مسيرة فوق غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، عن سقوط طائرة مُسيّرة، كانت تُحلق في أجواء قطاع غزة، صباح الثلاثاء، وفق ما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية.

ونقلت الهيئة عن الجيش قوله، إن ”طائرة مسيرة بدون طيار، سقطت، في وسط قطاع غزة، وإنه لا توجد مخاوف من تسرب معلومات“.

ولم يوضح الجيش أسباب سقوطها، لكن مواقع إعلامية فلسطينية في قطاع غزة، قالت صباح الثلاثاء إن ”المقاومة تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة من نوع كواد كابتر شرق المنطقة الوسطى لقطاع غزة”، مضيفة أنه ”تم استهداف الطائرة المسيرة من قبل المقاومة، قبل دخولها في أجواء قطاع غزة وذلك بإطلاق النار عليها“.

وعادة ما تستخدم إسرائيل هذا النوع من الطائرات من أجل جمع المعلومات عن تحركات فلسطينية في داخل قطاع غزة.