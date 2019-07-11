السلطة الفلسطينية: جاهزون لإعادة العلاقة مع واشنطن

أكد مسؤول فلسطيني، يوم الخميس، استعداد منظمة التحرير لاستئناف العلاقات مع الإدارة الأمريكية، بعد إعلان الأخيرة التزامها بالمرجعيات الدولية.

وقال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبوردينة: إن ”منظمة التحرير الفلسطينية على استعداد تام لاستئناف العلاقات والاتصالات مع الإدارة الأمريكية إذا أعلنت التزامها بهذه المرجعيات“.

وأضاف بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن ”منظمة التحرير الفلسطينية لم ترفض في يوم من الأيام أية مفاوضات أو مبادرات لتحقيق سلام فلسطيني إسرائيلي، يقوم على أساس حل الدولتين على حدود الرابع من حزيران / يونيو 1967“.

وأشار أبوردينة إلى أن أية مفاوضات يجب أن تأتي في إطار قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية التي تعتبر القدس الشرقية أرضًا محتلة.

وكان مسؤولون في الإدارة الأمريكية اتهموا السلطة الفلسطينية برفض أية مبادرات لتحقيق السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل.

وقطعت السلطة الفلسطينية علاقاتها بشكل نهائي مع الإدارة الأمريكية في أعقاب اعتراف الأخيرة بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل، وإغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن العام الماضي.