حماس: رفضنا أكثر من رسالة لإجراء حوار مع واشنطن

كشف عضو المكتب السياسي لحركة ”حماس“ موسى أبو مرزوق، عن رفض الحركة رسائل عدة تلقتها من الولايات المتحدة الأمريكية، لإجراء حوارات مع واشنطن.

وقال أبو مرزوق، في تغريدة له عبر ”تويتر“، الأربعاء:“أكثر من رسالة وصلت إلى حماس لإجراء حوار مع الأمريكان، ورفضنا كل تلك الرسائل“.

وأضاف أبو مرزوق:“رفضنا تلك الرسائل لسببين، الأول خطتهم لتصفية القضية الفلسطينية بمشاريع مختلفة منها صفقة القرن، والثاني مقاطعة السلطة لأي حوار مع الأمريكان، حفظًا على وحدة الموقف الفلسطيني“.

وتابع:“لكن المفاجأة الصادمة وجود رئيس جهاز المخابرات العامة الفلسطينية ماجد فرج في أمريكا، ودون إعلان“.

وتعمل الإدارة الأمريكية على صياغة ”الصفقة“ منذ مطلع 2017، دون الكشف عن بنودها حتى الآن، ويتردد أنها ستُجبر الفلسطينيين على تقديم تنازلات مجحفة لمصلحة إسرائيل، بما فيها وضع مدينة القدس، وحق عودة اللاجئين.