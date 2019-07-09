إسرائيل تتبع خطة طوارئ جديدة لحماية مستوطنات غلاف غزة

كشفت القناة العبرية 12، عن خطة طوارئ جديدة وضعتها إسرائيل للمستوطنات المتاخمة لقطاع غزة بهدف توفير الحماية لها في حال التصعيد مع الفصائل الفلسطينية.

وقالت القناة، إن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تعتزم وضع خطة طوارئ لإخلاء المستوطنين من المباني العالية في مستوطنة ”سيديروت“ والمستوطنات المحاذية للقطاع، في ظل الخشية من إطلاق صواريخ مضادة للدروع أو إطلاق النار بشكل مباشر.

وأضافت القناة أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تتوقع أن تخفف الخطة من حجم الأضرار البشرية في حال تم إطلاق صواريخ تجاه المستوطنات، وخاصة مستوطنة ”سيديروت“ كونها من أكثر المناطق المستهدفة حال التصعيد مع غزة.

ولفتت القناة إلى أن الجيش الإسرائيلي يدرس منع بناء منازل بارتفاعات عالية خاصة في المستوطنات المحاذية للقطاع.

وتشهد الأوضاع الأمنية في قطاع غزة توترًا أمنيًا كبيرًا في ظل استمرار مسيرات العودة والتظاهرات الأسبوعية على السياج الأمنيّ ووقوع عشرات الإصابات بشكل أسبوعيّ ومماطلة إسرائيل في تنفيذ تفاهمات التهدئة مع الفصائل الفلسطينية وهو ما ينذر بتصعيد محتمل.