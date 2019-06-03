أبو ردينة: تصريحات كوشنر استخفاف بالشعب الفلسطيني

رفضت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الإثنين، تصريحات جاريد كوشنر، مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي شكّك خلالها بقدرة الفلسطينيين على حكم أنفسهم وإدارة شؤونهم.

واعتبر المتحدث الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة أن تصريحات كوشنر ”تشكل استفزازًا واستخفافًا بالشعب الفلسطيني، وبالأمتين العربية والإسلامية“.

وأضاف في بيان أنها ”تعبر عن مدى فشل ما يسمى بخطة القرن التي تحاول الإدارة الأمريكية تسويقها بلا فائدة“.

وقال أبو ردينة: إن ”الشعب الفلسطيني هو من يقرر مصيره بنفسه، وهو الأقدر على بناء دولته الفلسطينية العصرية، ولا ينتظر شهادة أحد ليتخلص من الاحتلال“.

وفي وقت سابق الإثنين، قال كوشنر إن الفلسطينيين يستحقون ”تقرير مصيرهم“، إلا أنه أعرب عن تشككه بقدرتهم على حكم أنفسهم وإدارة شؤونهم.

وأضاف كوشنر في مقابلة مع قناة ”إتش بي أو“ الأمريكية: ”أعتقد أنه ينبغي أن يكون لهم (الفلسطينيون) الحق في تقرير المصير، وأترك التفاصيل حتى ننتهي من إعداد خطة السلام“.

وردًا على سؤال عما إذا كان الفلسطينيون قادرين على إدارة شؤونهم دون تدخل الإسرائيليين، قال: ”هذا أمر ينبغي أن ننظر فيه، أملنا أن يتمكنوا من ذلك بمرور الوقت“.

وأضاف: ”لا بد أن يكون هناك نظام قضائي عادل للفلسطينيين وحرية صحافة وتسامح مع كل الأديان، قبل أن تصبح الأراضي الفلسطينية قابلة لإدارة دولة“.

وتأتي تصريحات كوشنر بينما تحشد واشنطن لمؤتمر دولي في البحرين، من المقرر عقده في شهر يونيو/حزيران الجاري، لبحث الجوانب الاقتصادية لخطة سلام يعتزم البيت الأبيض الكشف عنها بعد أيام، تُعرف إعلاميًا بـ“صفقة القرن“.

وتعمل الإدارة الأمريكية على صياغة ”الصفقة“ منذ تسلم ترامب الرئاسة مطلع عام 2017، دون الكشف عن بنودها حتى الآن.