البرهان يتعهد بتنفيذ اتفاق المرحلة الانتقالية مع قوى التغيير

المصدر: أ ف ب

تعهد رئيس المجلس العسكري في السودان، الفريق أول عبدالفتاح البرهان، مساء السبت، بـ“تنفيذ وحماية الاتفاق المبرم“ مع قوى إعلان الحرية والتغيير، قائدة الحراك الشعبي.

وقال البرهان في خطاب متلفز بثه التلفزيون الرسمي: إنه ”بتوقيع الاتفاق مع قوى الحرية والتغيير نكون أشعلنا مصابيح الطريق، طريق ثورتكم المجيدة“. وأضاف: ”نحن في مرحلة بناء سودان جديد يسع الجميع، وتمارس فيه الحقوق والمواطنة مع رد المظالم ومحاربة الفساد والمفسدين“.

وأشار رئيس المجلس العسكري إلى أن الشراكة هي الهدف المعلن لتحقيق دولة السلام والحرية والعدالة، و“عبرها سنعمل على إنجاح الاتفاق“.

وتقدم البرهان بالشكر لكل من أسهم قولًا أو فعلًا في إبرام الاتفاق، سيمّا الوساطة الإفريقية والإثيوبية، ومجهودات الدول العربية والصديقة للسودان والمنظمات الدولية.‎