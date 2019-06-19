البرهان: جاهزون للتفاوض مع ”الحرية والتغيير“ دون إقصاء أي طرف سوداني

أعلن رئيس المجلس العسكري السوداني، عبد الفتاح البرهان، الأربعاء، جاهزية المجلس لاستئناف المفاوضات مع قوى إعلان الحرية والتغيير، داعيًا إياهم للعودة إليها ”اليوم قبل الغد“.

جاء ذلك، خلال لقاء جمعه بممثلين عن المجلس القوي للمهن الطبية والصحية، بقاعة الصداقة في العاصمة الخرطوم.

وجدد البرهان تأكيده رفض المجلس العسكري التدخلات الخارجية في الشأن السوداني، وترحيبه بالمبادرات الوطنية السودانية، وعدم قبول أي حل يقصي أي جزء من مكونات الشعب السوداني.

وتابع في حديثه: ”البلاد حاليًا دون حكومة ولمدة 3 أشهر وهذا يمهد لتدخل المخابرات الخارجية والسفارات“.

وقال البرهان: ”نرحب بالتفاوض مع قوي إعلان الحرية والتغيير، لكن دون إقصاء لأي سوداني في الحل الوطني.. وندعوهم لاستئناف الحوار اليوم قبل الغد“.

وأكد على أن المجلس ليس لديه أي شرط للتفاوض مع أي طرف، لكنه لن يسمح للسودان أن يضيع و ينزلق في الفتنة.

وتابع: ”هناك تدخلات أعاقت سير التفاوض، والتنافس من أجل المكاسب هو السبب في عرقلة التفاوض، لكننا لا نضع أي شروط أو عراقيل أمام التفاوض مع أي قوة سودانية سياسية“.

وأعلن نائب رئيس المجلس العسكري، الفريق أول محمد حمدان دقلو ”حميدتي“، الثلاثاء، اعتزام المجلس تشكيل حكومة تكنوقراط انتقالية ”بأقصى سرعة“ إلى حين إجراء انتخابات.