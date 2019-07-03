محمود عباس يتهم كوشنر بالكذب

شنّ الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء الأربعاء، هجومًا لاذعًا على مستشار الرئيس الأمريكي وصهره جاريد كوشنر، متهمًا إياه ”بالكذب“.

جاء ذلك عقب تصريحات لكوشنر اتهم فيها القيادة الفلسطينية بمحاولة إفشال ورشة المنامة الاقتصادية.

وقال عباس في تصريحات صحفية: ”فلسطين لن تقبل بالوساطة الأمريكية المنفردة“، متسائلًا: ”ماذا قدموا في المنامة حتى يتهمونا بإفشاله؟“.

وأضاف: ”ورشه كوشنر في المنامة بدأت بخطاب له وانتهت بخطاب له، وكان كل الكلام كذبة اخترعها كوشنر“.

وتابع: ”منذ توقيع اتفاقية أوسلو حتى اليوم، لم تسفر الوساطة الأمريكية عن جديد، وإن حصل، فلم تكن واشنطن شريكًا فيه“، مشددًا على ”ضرورة أن تعترف إدارة الرئيس دونالد ترامب بحل الدولتين وبالقدس الشرقية أرضًا محتلة والشرعية الدولية أرضية للحوار“.

وهدد عباس بأنه ”إذا لم تلتزم إسرائيل بالاتفاقيات الموقعة سنلغي العمل بها جميعًا“، وفقًا لما أوردته وكالة ”سوا“ الفلسطينية.

وكان كوشنر، قال إن ”استجابة الفلسطينيين لمقاطعة الاجتماع كانت هستيرية وخاطئة وليست بناءة بشكل رهيب“.

واعتبر كوشنر أن القيادة الفلسطينية ”ارتكبت خطًأ استراتيجيًا بعدم مشاركتها في ذلك.. يبدو أنهم حمقى للغاية لمحاولتهم محاربة هذا“.