إسرائيل: السلطة الفلسطينية قبلت تلقي جزء من الأموال المقتطعة

زعمت الإذاعة العبرية، الثلاثاء، بأن السلطة الفلسطينية أبدت موافقتها على تلقي جزء من الأموال التي تقتطعها إسرائيل، بعد إصراراها على عدم تلقيها إلا كاملة طيلة الأشهر الخمسة الأخيرة، ما أدى إلى دخول السلطة في عجز مالي بلغ ملايين الدولارات.

ووفقاً للإذاعة العبرية، فقد أوضح مسؤولون فلسطينيون أن اللقاء الذي تم عقده الأربعاء الماضي، بين وزيري المالية الفلسطيني والإسرائيلي، تناول خطة حل جزئي لأزمة اقتطاع إسرائيل للأموال الفلسطينية، بزعم دفعها كرواتب لعوائل الشهداء والأسرى، والذين تعتبرهم إسرائيل ”إرهابيين“.

وأوضحت الإذاعة العبرية، أن خطة الحل الجزئي التي وافق عليها الطرفان بشكل مبدئي، تقضي بأن تقدم إسرائيل 200 مليون شيقل شهرياً للسلطة الفلسطينية من أصل مبلغ 600 مليون شيقل، مشيرة إلى أنه إذا تم الموافقة على هذه الخطة فإن العجز المالي للسلطة الفلسطينية بسبب احتجاز أموال ”المقاصة“، سينخفض من 600 مليون شيقل إلى 400 مليون شيقل ستبقى لدى إسرائيل.

وادّعت الإذاعة العبرية، أن المسؤولين الفلسطينيين طلبوا من ممثلي إسرائيل في الاجتماع، بأن تجمّد الحكومة الإسرائيلية قرار ”الكابينت“ المجلس الوزاري المصّغر، والذي ينص على اقتطاع أموال المقاصة التي يتم صرفها لعوائل الشهداء والأسرى، إلا أن المسؤولين الإسرائيليين أكدوا صعوبة ذلك وخاصة أن الانتخابات الإسرائيلية على الأبواب.