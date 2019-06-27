لأول مرة منذ تشكيل حكومة اشتية.. نائب رئيس الوزراء يصل غزة

وصل نائب رئيس الوزراء الفلسطيني زياد أبو عمرو، يوم الخميس، إلى قطاع غزة عبر معبر بيت حانون ”إيرز“، وذلك في أول زيارة للقطاع منذ تشكيل الحكومة الجديدة، نيسان أبريل الماضي.

وقال المكتب الإعلامي للمعبر التابع للجانب الفلسطيني، في تصريح مقتضب: ”وصل زياد أبو عمرو نائب رئيس الوزراء الفلسطيني، عبر معبر بيت حانون“.

وتعتبر تلك الزيارة الأولى ”لأبو عمرو“ لقطاع غزة منذ تشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة، في 13 نيسان أبريل الماضي، والتي أعربت حركة ”حماس“ رفضها الاعتراف بها، واصفة إياها بـ“الانفصالية، كونها خارج حالة التوافق الوطني“.

ومنذ عام 2007، يسود انقسام سياسي فلسطيني بين ”فتح“ و“حماس“، ولم تفلح العديد من الوساطات والاتفاقيات في إنهائه.