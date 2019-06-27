عريقات لـ“حماس“: يكفي استعراضًا

طالب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، حركة حماس، بالبدء بتطبيق الاتفاقيات الموقعة على الأرض.

وقال عريقات في لقاء مع التلفزيون الرسمي الفلسطيني، مساء الأربعاء، إن ”أهم نقطة يجب تحقيقها، هي الوحدة الوطنية وإزالة أسباب الانقسام“، داعيًا إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إلى القبول بتنفيذ اتفاق القاهرة 2017 كما وُقع مع حركة فتح والفصائل الأخرى.

وأضاف: ”يكفي استعراضًا، نحن لسنا بحاجة إلى لقاءات أو اجتماعات أو اتفاقيات“.

وشدد على أنه ”ينبغي على حركة حماس أن تبدأ بشكل عملي تطبيق الاتفاقيات على أرض الواقع بعيدًا عن التأجيل والتسويف“.

ودعا رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، حركة فتح والرئيس الفلسطيني محمود عباس، الثلاثاء، إلى ”نسيان الماضي والتسامي على الخلافات“، مطالبًا بـ“لقاء فوري يمكن من خلاله الوصول إلى وحدة فلسطينية تواجه المشاريع التصفوية والصفقات المشبوهة“، في إشارة إلى صفقة القرن.

وقال هنية، خلال مؤتمر عُقِد رفضًا لمؤتمر البحرين: ”إننا في حركة حماس جاهزون من الآن للقاء يجمعنا بالأخ أبو مازن وقيادة حركة فتح في غزة أو في القاهرة أو في أي مكان“.