برلماني إسرائيلي يطالب بعملية عسكرية واسعة في قطاع غزة‎

طالب عضو الكنيست الإسرائيلي، ورئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع بالكنيست، آفي ديختر، بعملية عسكرية واسعة في قطاع غزة، على غرار عملية ”السور الواقي“ التي اجتاح خلالها الجيش الإسرائيلي مناطق الضفة الغربية عام 2002.

وبحسب القناة السابعة، قال ديختر: ”يجب القيام بعملية عسكرية تشبه عملية السور الواقي التي قمنا بها في الضفة الغربية، وربما سيستغرق الأمر وقتًا طويلًا، لكن هذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكننا بها التأكد من أن قطاع غزة الصغير لن يكون قادرًا على الضغط على إسرائيل وفرض شروطه علينا“.

وأضاف: ”آمل أن تكون الحكومة الإسرائيلية ذكية بما فيه الكفاية وخلاقة بما يكفي لفهم أنه من المستحيل الاستمرار بهذه الطريقة ضد حماس في غزة التي تحاول الضغط علينا“.

وتابع ديختر: ”قطاع غزة منطقة يعمل فيها 40 ألف مسلح، ويجب ملاحقة قادة الفصائل الفلسطينية في الساحة الدولية وفي المحاكم، حتى يجدوا أنفسهم في مكانين فقط، السجن أو القبر“، على حد تعبيره.

وتواصل مجموعات شبابية مدعومة من حركة حماس، إطلاق البالونات الحارقة من قطاع غزة صوب مدن ومستوطنات غلاف القطاع؛ ما أدى لاندلاع حرائق كبيرة في هذه المناطق.

ورد الجيش الإسرائيلي على استمرار إطلاق البالونات الحارقة، اليوم الثلاثاء، بمنع إدخال الوقود اللازم لتشغيل محطة كهرباء قطاع غزة، وهو ما هدد بتوقفها عن العمل، فيما حذرت حركة حماس من انهيار تفاهمات التهدئة، جراء القرار الإسرائيلي والمماطلة في تنفيذ استحقاقات التهدئة.