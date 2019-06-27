مقتل امرأتين في هجوم لداعش على نينوى العراقية

أفاد مصدر أمنى عراقي، اليوم الخميس، بأن تنظيم داعش المتشدد شن هجومًا على قرية تابعة لقضاء البعاج غربي محافظة نينوى (شمال) تسبب بمقتل امرأتين وإصابة مدنيين بينهم أطفال وشيخ عشيرة.

وقال العقيد أحمد الجبوري من قيادة عمليات نينوى للأناضول، إن ”عناصر تابعة لتنظيم داعش هاجموا قرية الخزرجية التابعة لقضاء بعاج الساعة 3 ونصف فجر الخميس“.

وأضاف، ”نتيجة الاشتباكات بينهم وبين الأهالي، قتل 2 من النساء وجرح عدة أشخاص، بينهم عدد من الأطفال وشيخ عشيرة يدعى بطاح الكعيط“.

وبعد دحره نهاية 2017، زاد نشاط ”داعش“ مؤخرًا في محافظات الأنبار (غرب) وديالى (شرق)، ونينوى وكركوك وصلاح الدين (شمال)، حيث نفذ سلسلة عمليات استهدفت عناصر أمن ومدنيين.‎

ولا يزال التنظيم يحتفظ بخلايا نائمة موزعة في أرجاء البلاد، وعاد تدريجيًا لأسلوبه القديم في شن هجمات خاطفة على طريقة حرب العصابات التي كان يتبعها قبل 2014.