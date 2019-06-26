كارثة في نينوى العراقية.. حرائق في حقول الكبريت وتحذيرات‎ (صور)

أعلن مجلس محافظة نينوى، يوم الأربعاء، الإنذار ”جيم“ في جميع الدوائر بسبب اندلاع حريق كبير التهم حقول كبريت المشراق التي تحتوي على كميات كبيرة من الكبريت، وسط تحذيرات من كارثة إنسانية وبيئية.

وبحسب مسؤولين محليين، فإن ”تلال الكبريت تبدو للعيان مجرد أتربة لكنها تحتوي على نسبة 40% من الكبريت، فيما تكون بقية المواد (أولية) تساعد على الاحتراق“.

وقال رئيس المجلس سيدو جتو في بيان: إن ”رئاسة مجلس محافظة نينوى تعلن الإنذار جيم لجميع الدوائر والمديريات ومؤسسات الدولة في محافظة نينوى، من أجل تقديم مختلف أشكال الدعم والمساندة لقوات الدفاع المدني والإطفاء في مكافحة النيران المستعرة بحقول كبريت المشراق جنوبي الموصل“.

ودعت رئاسة المجلس إلى ”إرسال الآليات والمعدات والمتطوعين للسيطرة على هذه الحرائق“.

وتصاعدت حدة التحذيرات من كارثة بيئية وإنسانية قد تصيب المناطق القريبة على الحادث.

وقالت النائبة عن محافظة نينوى انتصار الجبوري: إن حرائق المشراق ما زالت تتسع، مما ينذر بكارثة خطيرة على المواطنين.

وقالت الجبوري، في بيان: إن ”الحرائق في المشراق تتسع رقعتها بين ساعة وساعة، وإن ذلك ينذر بكارثة خطيرة، إذ إن احتراق مادة الكبريت يمكن أن تنجم عنه غازات سامة تهدد حياة المواطنين في منطقة المشراق والمناطق المحيطة بها، فضلًا عن أن المنطقة ذات كثافة سكانية عالية“.

ودعت الجبوري ”الحكومة العراقية والبرلمان وأجهزة الدفاع المدني في المحافظات الأخرى ومحافظات إقليم كردستان وجميع المؤسسات الأمنية والعسكرية والمدنية والخدمية في العراق إلى التدخل، ومعالجة الموقف قبل حلول كارثة كبيرة في هذه المناطق“.

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة العراقية استنفار كوادرها في نينوى والمحافظات القريبة، مشيرة إلى ”وفاة أحد منتسبي الدفاع المدني، وإصابة 3 آخرين“.

وقالت الوزارة في بيان: إن ”المتابعة والدعم مستمران من مركز الوزارة“.

بدوره، دعا النائب عن محافظة نينوى محمد الصيدلي المحافظات الأخرى إلى المساهمة في إخماد الحرائق التي اندلعت في حقول كبريت المشراق.

وقال الصيدلي في بيان: ”نحذر من كارثة بيئية وإنسانية إذا لم تتم السيطرة على حريق كبريت المشراق، والجهد المحلي غير كافٍ، وندعو جميع المحافظات للمساهمة في إخماد الحريق والسيطرة على تداعياته“.